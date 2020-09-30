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Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления

Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес не будут наказаны за расистские оскорбления в матче 3-го тура Лиги 1, сообщает Get French Football News.

Сообщалось, что игроки могут пропустить все матчи чемпионата Франции в этом году, если французская лига сочтёт оскорбительные высказывания футболистов актами расизма.

El Partidazo de COPE сообщал, что Неймара уличили в оскорблениях японского защитника провансальцев Хироки Сакаи. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал его китайским дерьмом. Гонсалес в свою очередь назвал бразильца обезьяной.

Напомним, в концовке матча «ПСЖ» — «Марсель» (0:1) команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Было удалено ещё несколько футболистов.

Неймар и Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца года
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