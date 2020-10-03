Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Сассуоло» стал одноклубником Шомуродова

Форвард «Сассуоло» стал одноклубником Шомуродова
Футбол / Италия 0

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка перешёл в «Дженоа» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из Генуи. Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

В прошлом сезоне Скамакка выступал за «Асколи» на правах аренды. Форвард принял участие в 33 матчах итальянской Серии B, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, 1 октября «Ростов» объявил о переходе нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа». Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Новый клуб Шомуродова объявил о трёх случаях заражения коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020