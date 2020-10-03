Форвард «Сассуоло» стал одноклубником Шомуродова

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка перешёл в «Дженоа» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из Генуи. Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.



В прошлом сезоне Скамакка выступал за «Асколи» на правах аренды. Форвард принял участие в 33 матчах итальянской Серии B, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.



Напомним, 1 октября «Ростов» объявил о переходе нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа». Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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