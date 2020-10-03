«Лидс» предложил «Манчестер Юнайтед» € 27,5 млн за Дэниела Джеймса
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниел Джеймс может покинуть команду до закрытия трансферного окна.
Как сообщает Football Insider, интерес к 22-летнему футболисту возобновил «Лидс Юнайтед». Более того, «павлины» уже сделали манкунианцам предложение о трансфере валлийца в размере £ 25 млн (около € 27,5 млн). Ранее «красные дьяволы» отказали им в аренде Дэниела.
Джеймс мог оказаться в «Лидсе» в январе 2019 года. Тогда хавбек выступал за «Суонси Сити» и был близок к трансферу, однако сделка сорвалась из-за недовольства валлийского клуба финансовыми условиями.
В «Манчестер Юнайтед» Джеймс перешёл в июне 2019 года. В прошлом сезоне провёл 33 матча в английской Премьер-лиге, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Источник: Кюизанс переходит из «Баварии» в «Лидс» за € 20 млн
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