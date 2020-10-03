«Уфа» — «Ротор»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Уфа» – «Ротор». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



«Уфа», набрав 5 очков в 9 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет одно очко, от спасительного 12-го места — три. «Ротор» (2) — на последнем, 16-м месте.

Календарь чемпионата России сезона-2020/2021