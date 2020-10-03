«Уфа» — «Ротор»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 10-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Ротор».
Ставка: «Уфа» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.83.
«Ротор» несколько оправился от последствий пандемии коронавируса. Насобирал здоровых игроков на заявку и сыграл в матче прошлого тура с «Рубином». В итоге по делу проиграл со счётом 1:3, хотя и пытался придумать что-то интересное впереди.
На карантине по-прежнему остаётся немало ключевых игроков команды, которые не смогут помочь волгоградскому клубу в Уфе. К ним ещё присоединился крайний защитник Армен Манучарян, получивший две жёлтые карточки в игре с казанцами, так что главному тренеру Александру Хацкевичу снова придётся поломать голову, чтобы найти новые оптимальные сочетания.
Конечно, у «Уфы» своих проблем вагон, но даже текущий состав (при всей его скромности) будет крепче, чем у «Ротора». Да и играть предстоит на своём поле. К тому же, если Вадим Евсеев потеряет очки и в матче со скромными волгоградцами, терпения у руководства может и не хватить.
Мы бы проверили ставку «1Х + тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.83. Ждать много голов едва ли придётся — за девять туров команды забили всего девять голов на двоих».
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