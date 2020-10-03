«Уфа» — «Ротор»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и волгоградского «Ротора» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев, Камилов, Карп, Сысуев, Жамалетдинов.
Запасные: Чернов, Аликин, Никитин, Бородин, Неделчару, Голубев, Емельянов, Фольмер, Альбеков, Агаларов, Бизяк, Гиргобиани.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулёв, Муллин, Фламарион.
Запасные: Довбня, Байрыев, Николаев, Донцов, Кипиани, Серченков, Колесниченко, Микелтадзе, Щербин.
«Уфа», набрав 5 очков в 9 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет одно очко, от спасительного 12-го места — три. «Ротор» (2) — на последнем, 16-м месте.
- 3 октября 2020
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