Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Португалии футболист забил с центра поля. Видео

В Португалии футболист забил с центра поля. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 3-го тура чемпионата Португалии между «Морейренсе» и «Боавиштой» был забит красивый гол.

В начале встречи, на 9-й минуте, гости открыли счёт. Полузащитник Хави Гарсия, известный в России по выступлениям за «Зенит», вступил в отбор и передал мяч хавбеку Анхелю Гомесу. Тот обратил внимание, что голкипер вышел из ворот слишком далеко, и, пробежав ещё несколько метров, нанёс удар. Мяч перелетел через вратаря и угодил под перекладину.

Права на видео принадлежат LPFP. Ролик доступен в «твиттере» Профессиональной футбольной лиги Португалии.

Эффектный гол не вдохновил «Боавишту» на дальнейший успех. В середине второго тайма команда пропустила с пенальти. Встреча завершилась ничью со счётом 1:1.

Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш хочет стать президентом «Порту» в 2024 году
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020