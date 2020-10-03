В Португалии футболист забил с центра поля. Видео

В матче 3-го тура чемпионата Португалии между «Морейренсе» и «Боавиштой» был забит красивый гол.



В начале встречи, на 9-й минуте, гости открыли счёт. Полузащитник Хави Гарсия, известный в России по выступлениям за «Зенит», вступил в отбор и передал мяч хавбеку Анхелю Гомесу. Тот обратил внимание, что голкипер вышел из ворот слишком далеко, и, пробежав ещё несколько метров, нанёс удар. Мяч перелетел через вратаря и угодил под перекладину.

Права на видео принадлежат LPFP. Ролик доступен в «твиттере» Профессиональной футбольной лиги Португалии.

Эффектный гол не вдохновил «Боавишту» на дальнейший успех. В середине второго тайма команда пропустила с пенальти. Встреча завершилась ничью со счётом 1:1.