В Португалии футболист забил с центра поля. Видео
В матче 3-го тура чемпионата Португалии между «Морейренсе» и «Боавиштой» был забит красивый гол.
В начале встречи, на 9-й минуте, гости открыли счёт. Полузащитник Хави Гарсия, известный в России по выступлениям за «Зенит», вступил в отбор и передал мяч хавбеку Анхелю Гомесу. Тот обратил внимание, что голкипер вышел из ворот слишком далеко, и, пробежав ещё несколько метров, нанёс удар. Мяч перелетел через вратаря и угодил под перекладину.
Права на видео принадлежат LPFP. Ролик доступен в «твиттере» Профессиональной футбольной лиги Португалии.
Эффектный гол не вдохновил «Боавишту» на дальнейший успех. В середине второго тайма команда пропустила с пенальти. Встреча завершилась ничью со счётом 1:1.
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- 3 октября 2020
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