Куман: Дембеле — игрок «Барселоны». Всё зависит от мышления футболиста

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отметил, что не разговаривал с нападающим Усманом Дембеле о его будущем в команде.



«Не могу ничего сказать по поводу Дембеле. Стараюсь всегда максимально использовать возможности команды. Если в составе есть изменения, значит, это для чего-то нужно. Если Педри выступал в обоих матчах, то это из-за его работы на тренировках. Как и в случае с Тринкао. Усман — игрок „Барселоны“. Всё зависит от мышления футболиста. Не говорил с ним о будущем», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.



Сообщалось, что Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед», однако технический секретарь каталонцев Рамон Плэйнс сообщил, что клуб не ведёт переговоров с «красными дьяволами».

«Барселона» подтвердила, что не ведёт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Усману Дембеле