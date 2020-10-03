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«Барселона» подтвердила, что не ведёт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Усману Дембеле

«Барселона» подтвердила, что не ведёт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Усману Дембеле
Футбол / Испания 0

Технический секретарь «Барселоны» Рамон Плэйнс подтвердил, что клуб не ведёт переговоров с английским «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода 23-летнего французского нападающего Усмана Дембеле.

«Нет никаких переговоров с «Манчестер Юнайтед», я могу это подтвердить. Дембеле – игрок «Барселоны», мы знаем его потенциал, и со всеми изменениями, которые произошли в команде, мы надеемся, что он проявит себя наилучшим образом.

«Барселона» рассчитывает воспользоваться всеми его возможностями. Мы уверены, что у него будет хороший год с нами», — цитирует Плэйнса Football Espana.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне француз принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Усман Дембеле близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
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