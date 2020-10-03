«Барселона» подтвердила, что не ведёт переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Усману Дембеле

Технический секретарь «Барселоны» Рамон Плэйнс подтвердил, что клуб не ведёт переговоров с английским «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода 23-летнего французского нападающего Усмана Дембеле.
«Нет никаких переговоров с «Манчестер Юнайтед», я могу это подтвердить. Дембеле – игрок «Барселоны», мы знаем его потенциал, и со всеми изменениями, которые произошли в команде, мы надеемся, что он проявит себя наилучшим образом.
«Барселона» рассчитывает воспользоваться всеми его возможностями. Мы уверены, что у него будет хороший год с нами», — цитирует Плэйнса Football Espana.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне француз принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 3 октября 2020
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:38
-
03:17
-
02:43
-
02:23
-
02:05
-
01:28
-
00:57
-
00:46
-
00:29
-
00:23
-
00:14
-
00:03
- 2 октября 2020
-
23:52
-
23:45
-
23:42
-
23:34
-
23:23
-
23:20
-
23:05
-
22:57
-
22:54
-
22:47
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
22:13
-
22:07
-
21:59
-
21:39
-
21:28
-
21:25
-
21:22