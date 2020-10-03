«Спартак» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 3 октября, состоится дерби двух столиц «Спартак» — «Зенит». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).
«Спартак» и «Зенит», набрав по 20 очков в 9 турах, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Ростов».
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021
«Хочется всё поставить на «Зенит». «Спартак» снова не победит в дерби двух столиц?
Прогнозы на 10-й тур РПЛ.
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