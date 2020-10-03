«Тамбов» — «Арсенал»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и тульского «Арсенала» на матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко, Костюков, Карапетян.



Запасные: Чагров, Головня, Карасёв, Килин, Кабахидзе, Балашов, Онугха.



«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачёв, Ломовицкий, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Ковалёв.



Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Бурлак, Злобин, Сокол, Рассказов, Горбатенко, Пантелеев, Громыко, Минаев.

«Тамбов», набрав 7 очков в 9 турах, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета команду отделяет два очка. «Арсенал» (8) — на 12-м месте.