«Тамбов» — «Арсенал»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и тульского «Арсенала» на матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Головня, Карасёв, Килин, Кабахидзе, Балашов, Онугха.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачёв, Ломовицкий, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Ковалёв.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Бурлак, Злобин, Сокол, Рассказов, Горбатенко, Пантелеев, Громыко, Минаев.
«Тамбов», набрав 7 очков в 9 турах, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны вылета команду отделяет два очка. «Арсенал» (8) — на 12-м месте.
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