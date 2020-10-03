Худяков: «Тамбов» однозначно наиграл с «Арсеналом» на ничью

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ с «Арсеналом». Игра, проходившая в Саранске, закончилась вничью — 1:1.



«Непростая игра для нас. «Арсенал» — очень серьёзный соперник, в прошлом сезоне они забрали у «Тамбова» шесть очков из шести возможных, дважды обыграли нас. Сегодня нам удалось уйти от поражения, но на ничью мы однозначно наиграли. Рад, что в сложной ситуации, уступая в ходе матча, ребята боролись до конца и проявили характер. Это очень важно и позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Сейчас команда получит несколько выходных дней, после чего начнёт подготовку к матчу с «Ротором», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Тамбовом». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:1. Первый гол, на 43-й минуте, встречи забил полузащитник «Арсенала» Мохаммед Кадири. Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка сравнял счёт с 11-метровой отметки.



Тульский «Арсенал» в 10 матчах набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. «Тамбов» (8) — на 13-м месте.

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