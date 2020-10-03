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Сергей Подпалый: думаю, в «Арсенале» появится ещё один нападающий

Сергей Подпалый: думаю, в «Арсенале» появится ещё один нападающий
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый на пресс-конференции после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:1) прокомментировал трансферные цели клуба.

«Работа идёт. Думаю, появится у нас ещё один нападающий», – цитирует главного тренера «Тульский футбол».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Тамбовом». Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:1. Первый гол на 43-й минуте встречи забил полузащитник «Арсенала» Мохаммед Кадири. Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка сравнял счёт с 11-метровой отметки.

Тульский «Арсенал» в 10 матчах набрал 9 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. «Тамбов» (8) — на 13-м месте.

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