Защитник «Ахмата» Семёнов пропустит матч с «Рубином»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов пропустит встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».



«Сборы в Новогорске стартовали. На базе будем готовиться к контрольному матчу со Швецией и играм Лиги наций против Турции и Венгрии. Сегодня наши парни тренировались в усечённом составе, на поле вышли Далер Кузяев и Андрей Семёнов.



У Семёнова были признаки мышечного перенапряжения, которое не позволило бы ему сыграть в завтрашнем матче «Ахмата».



После консультаций между врачами клуба и сборной было принято решение о приезде футболиста в расположение национальной команды в Новогорск уже сегодня для начала комплекса лечебно-диагностических мероприятий», — сообщает пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Далер Кузяев первым приехал на базу сборной России