Защитник «Ахмата» Семёнов пропустит матч с «Рубином»
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов пропустит встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Сборы в Новогорске стартовали. На базе будем готовиться к контрольному матчу со Швецией и играм Лиги наций против Турции и Венгрии. Сегодня наши парни тренировались в усечённом составе, на поле вышли Далер Кузяев и Андрей Семёнов.
У Семёнова были признаки мышечного перенапряжения, которое не позволило бы ему сыграть в завтрашнем матче «Ахмата».
После консультаций между врачами клуба и сборной было принято решение о приезде футболиста в расположение национальной команды в Новогорск уже сегодня для начала комплекса лечебно-диагностических мероприятий», — сообщает пресс-служба сборной России в «Твиттере».
Далер Кузяев первым приехал на базу сборной России
- 3 октября 2020
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