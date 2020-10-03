«Спартак» на правильном пути». Газизов — о возможном продлении контракта с Тедеско

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о возможном продлении контракта с Доменико Тедеско после матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).



«Давайте доживём до зимы. Мы все вместе делаем одну работу, это главное. Сейчас хочется поздравить команду с хорошей игрой. Тренер доверяет молодым, мы на правильном пути», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. После передачи форварда Артёма Дзюбы Ерохин с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко.



На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт. Алекс Крал ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса и отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.