Газизов — о промахе Понсе: про себя выразился неприличными словами. Повторять я их не могу

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал промах Эсекьеля Понсе в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Как отреагировал на промах Понсе до гола? Сказал, что всё бывает в футболе. Про себя выразился очень даже неприличными словами. Повторять я их не могу», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт.

«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).