Федун: хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить, когда хотят

Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил бригаду судей, работавшую на матче с «Зенитом» (1:1).
«Хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить тогда, когда хотят. Судейство было хорошим, претензий к судьям абсолютно нет.
Результат, пожалуй, справедливый. Были моменты у «Зенита» в первом тайме, второй тайм «Зенит» провёл лучше нас, но в концовке, конечно, у нас были очень яркие моменты. Можно вспомнить хотя бы как Понсе, вместо того чтобы ударить любой другой частью тела кроме ноги, зачем-то ударил как раз ногой. Но потом он реабилитировался, и результат по делу», — цитирует Федуна ТАСС.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи, помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).
- 3 октября 2020
-
23:03
-
22:57
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:23
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:51
-
21:51
-
21:48
-
21:43
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:24
-
21:20
-
20:55
-
20:54
-
20:47
-
20:43
-
20:43
-
20:35