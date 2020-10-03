Федун: хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить, когда хотят

Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил бригаду судей, работавшую на матче с «Зенитом» (1:1).

«Хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить тогда, когда хотят. Судейство было хорошим, претензий к судьям абсолютно нет.

Результат, пожалуй, справедливый. Были моменты у «Зенита» в первом тайме, второй тайм «Зенит» провёл лучше нас, но в концовке, конечно, у нас были очень яркие моменты. Можно вспомнить хотя бы как Понсе, вместо того чтобы ударить любой другой частью тела кроме ноги, зачем-то ударил как раз ногой. Но потом он реабилитировался, и результат по делу», — цитирует Федуна ТАСС.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи, помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).