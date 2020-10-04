Нападающий «Атлетико» Калинич попал в сферу интересов «Локомотива»

«Локомотив» интересуется нападающим «Атлетико» Николой Калиничем, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По информации источника, на хорватского форварда также претендует «Торино».
32-летний нападающий имеет действующий контракт с «Атлетико», который истекает в конце сезона-2020/2021. Калинич пополнил ряды «матрасников» в 2018 году, когда перешёл из «Милана» за € 14,5 млн. В составе мадридского клуба форвард сыграл 24 матча, забил четыре гола и сделал результативную передачу. Последний сезон нападающий провёл в «Роме» на правах аренды. Никола провёл 19 встреч, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Нападающий выступает за сборную Хорватии с 2008 года. Игрок провёл за национальную команду 42 матча и забил 15 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 5,5 млн.
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