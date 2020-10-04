Источник: Кавани сегодня пройдёт медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Эдинсон Кавани близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает talkSPORT.



По информации источника, сегодня, 4 октября, 33-летний уругвайский футболист прилетит в Манчестер, чтобы пройти медицинский осмотр в английском клубе. Контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на два года. В переговоры с Кавани уже вступали туринский «Ювентус», «Рома», «Гремио», «Бенфика» и мадридский «Атлетико», однако проблемой были финансовые запросы уругвайца.



Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 мяча (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с агентами Кавани