Далер Кузяев подписал контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подписал контракт с московским «Локомотивом». Игрок перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Соглашение Кузяева с «железнодорожниками» рассчитано на три года, сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 — Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.

Кузяев выступает за сборную России с 2017 года. В составе национальной команды в 23 матчах забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 8 млн. Сообщалось об интересе к игроку зарубежных клубов — «Уотфорда» и «Пармы».