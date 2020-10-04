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Далер Кузяев подписал контракт с «Локомотивом»

Далер Кузяев подписал контракт с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подписал контракт с московским «Локомотивом». Игрок перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Соглашение Кузяева с «железнодорожниками» рассчитано на три года, сообщает «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 — Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.

Кузяев выступает за сборную России с 2017 года. В составе национальной команды в 23 матчах забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 8 млн. Сообщалось об интересе к игроку зарубежных клубов — «Уотфорда» и «Пармы».

Агент прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе Далера Кузяева в «Уотфорд»
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