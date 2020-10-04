Источник: «ПСЖ» арендовал у «Эвертона» Мойзе Кина
Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин продолжит карьеру в чемпионате Франции, сообщает Get French Football News.
По информации источника, «Пари Сен-Жермен» согласовал аренду 20-летнего футболиста. Срок действия и детали арендного соглашения не сообщаются. Сообщалось, что Кин может вернуться в «Ювентус».
Кин попал в систему «Ювентуса» в 2011 году, а в 2017-м дебютировал за основную команду. Итальянский нападающий в 21 матче забил 8 мячей. В 2019 году футболист перешёл в «Эвертон» за € 27,5 млн. В сезоне-2019/2020 провёл 33 встречи, забил два гола и отдал две голевых передачи. Форвард уже дебютировал за сборную Италии – в пяти матчах забил два мяча. Действующий контракт Кина с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года.
Мойзе Кин попал в сферу интересов «Ювентуса»
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