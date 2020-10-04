Гендиректор «Зенита»: предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о чемпионской интриге после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).
«Интрига в чемпионате сохраняется. После окончания перерыва нас ждёт интересный футбол. Тем более «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» будут играть в еврокубках. Предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).
- 4 октября 2020
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