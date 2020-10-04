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Соперник «Локомотива» в Лиге чемпионов «Ред Булл Зальцбург» заявил о вспышке COVID-19

Соперник «Локомотива» в Лиге чемпионов «Ред Булл Зальцбург» заявил о вспышке COVID-19
Футбол / Лига чемпионов 0

«Ред Булл Зальцбург» после матча Лиги чемпионов с «Маккаби» из Тель-Авива (3:1) объявил о вспышке COVID-19. Тесты трёх игроков дали положительный результат. Игроки, у которых в настоящее время отсутствуют симптомы заболевания, оказались на самоизоляции и не будут участвовать в следующем матче австрийской Бундеслиги.

Остальные члены команды начали карантин согласно протоколу по борьбе с COVID-19 и профилактике. Это означает, что они могут перемещаться только между домом, тренировочной площадкой и местами проведения матчей.

«Ред Булл Зальцбург» является соперником «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов. 21 октября команды должны сыграть в Австрии в первом туре розыгрыша евротурнира.

«Локомотив» начнёт выступления в ЛЧ матчем на выезде с «Зальцбургом» 21 октября
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