Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» начнёт выступления в ЛЧ матчем на выезде с «Зальцбургом» 21 октября

«Локомотив» начнёт выступления в ЛЧ матчем на выезде с «Зальцбургом» 21 октября
Футбол / Лига чемпионов 0

Опубликовано расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» проведёт первый матч на выезде с «Ред Булл Зальцбург» 21 октября, последний матч групповой стадии состоится в гостях с «Баварией» 9 декабря.

Во втором туре Лиги чемпионов «железнодорожники» первым в турнире проведут домашний матч. В Москву приедет «Бавария», встреча состоится 27 октября. Затем подопечные Марко Николича 3 ноября примут мадридский «Атлетико».

В четвёртом туре «Локомотиву» предстоит отправиться в Мадрид, встреча с «матрасниками» назначена на 25 ноября. Последний домашний матч группового этапа красно-зелёные проведут 1 декабря с «Зальцбургом».

«Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории. Лучшим достижением московского клуба является выход в 1/8 финала.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020