«Локомотив» начнёт выступления в ЛЧ матчем на выезде с «Зальцбургом» 21 октября

Опубликовано расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» проведёт первый матч на выезде с «Ред Булл Зальцбург» 21 октября, последний матч групповой стадии состоится в гостях с «Баварией» 9 декабря.



Во втором туре Лиги чемпионов «железнодорожники» первым в турнире проведут домашний матч. В Москву приедет «Бавария», встреча состоится 27 октября. Затем подопечные Марко Николича 3 ноября примут мадридский «Атлетико».



В четвёртом туре «Локомотиву» предстоит отправиться в Мадрид, встреча с «матрасниками» назначена на 25 ноября. Последний домашний матч группового этапа красно-зелёные проведут 1 декабря с «Зальцбургом».



«Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории. Лучшим достижением московского клуба является выход в 1/8 финала.