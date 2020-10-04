Бакайоко проведёт сезон-2020/2021 в «Наполи» на правах аренды

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко в ближайшее время перейдёт в «Наполи» на правах аренды. Игрок проведёт в итальянском клубе сезон-2020/2021. Неаполитанцы заплатят «Челси» € 2 млн, сообщает в своём "твиттере" спортивный журналист Николо Скира.



Тьемуэ Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» летом 2017 года за € 44 млн, однако не смог стать игроком основного состава. Два последних сезона Бакайоко провёл в аренде в итальянском «Милане» и «Монако». В чемпионате Франции сезона-2019/2020, остановленном досрочно из-за пандемии коронавируса, в 23 матчах за «Монако» забил один мяч. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2022 года.



Полузащитник дебютировал за сборную Франции в 2017 году. Провёл за национальную команду один товарищеский матч, в ходе которого не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бакайоко в € 25,5 млн.

«Наполи» хочет взять в аренду у «Челси» Бакайоко