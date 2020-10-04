Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу перейдёт в «ПСЖ»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, который провёл минувший сезон в «Локомотиве», продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает L'Equipe.



По информации источника, сегодня, 4 октября, 27-летний португальский футболист пройдёт медицинский осмотр в парижском клубе и заключит контракт.

Ранее сообщалось, что в услугах Мариу заинтересованы «Севилья» и «Валенсия». Позже появилась информация, что за ситуацией следят клубы Бундеслиги, а также петербургский «Зенит».



В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги португалец сыграл в 18 матчах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что руководство «железнодорожников» было вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.