Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу перейдёт в «ПСЖ»
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, который провёл минувший сезон в «Локомотиве», продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает L'Equipe.
По информации источника, сегодня, 4 октября, 27-летний португальский футболист пройдёт медицинский осмотр в парижском клубе и заключит контракт.
Ранее сообщалось, что в услугах Мариу заинтересованы «Севилья» и «Валенсия». Позже появилась информация, что за ситуацией следят клубы Бундеслиги, а также петербургский «Зенит».
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги португалец сыграл в 18 матчах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что руководство «железнодорожников» было вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.
«Зенит» интересуется экс-хавбеком «Локомотива» Жоау Мариу
- 4 октября 2020
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