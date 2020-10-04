Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» разгромила «Кальяри» и возглавила таблицу Серии А

«Аталанта» разгромила «Кальяри» и возглавила таблицу Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Голы за «Аталанту» забили Луис Мурьель, Алехандро Гомес, Марио Пашалич, Дуван Сапата и Сэм Ламмерс. В составе «Кальяри» — Диего Годин и Жоао Педро.

«Аталанта» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (1) — на 16-м месте. В следующем туре «Аталанта» на выезде сыграет с «Наполи», а «Кальяри» проведёт матч с «Торино».

Напомним, 4 сентября 2020 года в «Аталанту» перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук. Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт после паузы на матчи сборных.

Италия - Серия А. 3-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 2
Кальяри
Кальяри
1:0 Мурьель – 7'   1:1 Годин – 24'   2:1 Гомес – 29'   3:1 Пашалич – 37'   4:1 Сапата – 42'   4:2 Педро – 52'   5:2 Ламмерс – 81'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020