«Аталанта» разгромила «Кальяри» и возглавила таблицу Серии А

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



Голы за «Аталанту» забили Луис Мурьель, Алехандро Гомес, Марио Пашалич, Дуван Сапата и Сэм Ламмерс. В составе «Кальяри» — Диего Годин и Жоао Педро.



«Аталанта» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (1) — на 16-м месте. В следующем туре «Аталанта» на выезде сыграет с «Наполи», а «Кальяри» проведёт матч с «Торино».



Напомним, 4 сентября 2020 года в «Аталанту» перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук. Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт после паузы на матчи сборных.