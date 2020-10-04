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«АЗ Алкмар» упустил победу в чемпионате Нидерландов, выигрывая со счётом 4:0

«АЗ Алкмар» упустил победу в чемпионате Нидерландов, выигрывая со счётом 4:0
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 4-го тура чемпионата Нидерландов роттердамская «Спарта» сыграла вничью с «АЗ Алкмар» со счётом 4:4. Хозяева проигрывали после первого тайма с разницей в четыре мяча, но сумели уйти от поражения. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Спарта». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Данни Маккели, ассистировали судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра.

Счёт был открыт в начале встречи — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Закария Абухляль. Через несколько минут второй гол забил Дани де Вит с передачи Йеспера Карлссона. На 19-й минуте счёт до крупного довёл Абухляль. На 33-й минуте четвёртый гол забил де Вит с паса Фредрика Мидтше. Вскоре «АЗ Алкмар» мог забить и пятый гол, но Теун Коопмейнерс не реализовал 11-метровый.

На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Абду Арруи, которому ассистировал Дерой Дуарте. Вскоре второй гол «Спарты» забил Дирк Абелс. На 88-й разницу в счёте до минимума сократил Леннарт Тай с пенальти. На 90-й минуте счёт сравнял Свен Мейнанс.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 4-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 15:30 МСК
Спарта
Роттердам
Окончен
4 : 4
АЗ Алкмар
Алкмар
0:1 Абухляль – 9'   0:2 де Вит – 14'   0:3 Абухляль – 19'   0:4 де Вит – 33'   1:4 Арруи – 57'   2:4 Абелс – 64'   3:4 Тай – 88' (пен)   4:4 Mijnans – 90'
Удаления: нет / Бизот – 85'
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