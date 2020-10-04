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Глушаков орал на судью, Лисакович праздновал дебютный гол. Фото с матча «Локо» — «Химки»

«Локомотив» — «Химки» — 2:1
Глушаков орал на судью, Лисакович праздновал дебютный гол. Фото с матча «Локо» — «Химки»
Футбол / РПЛ 0

4 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Химки». Встреча закончилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада Евгения Кукуляка.

На 25-й минуте встречи нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович открыл счёт, забив с передачи защитника Ведрана Чорлуки. Этот гол стал дебютным для белорусского форварда в составе «железнодорожников».

На 46-й минуте Кирилл Боженов воспользовался передачей Ильи Кухарчука и сравнял счёт (1:1). На 55-й минуте после подачи Антона Миранчука победный гол забил Владислав Игнатьев.

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, вплотную приблизившись к лидирующей тройке. «Химки» потерпели шестое поражение и остались на 14-м месте.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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