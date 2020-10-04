Глушаков: был бы доволен дебютом, если бы выиграли у «Локомотива»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свой дебют в составе подмосковной команды в матче с «Локомотивом» (1:2).
«Свои качества на поле не хотел бы оценивать. Пусть это делают тренерский штаб и партнеры по команде или люди, знающие российский футбол, у нас их много. Был бы доволен дебютом, если бы команда выиграла. Да, были хорошие моменты, но также есть и плохие. Просто были ошибки, которые есть у всех.
Черевченко похвалил ребят за самоотдачу, будем двигаться дальше. Индивидуальные ошибки бывают у всех", — цитирует Глушакова «Р-Спорт».
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Химки». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и закончилась со счётом 2:1. На 25-й минуте встречи нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович открыл счёт, забив с передачи защитника Ведрана Чорлуки. Этот гол стал дебютным для белорусского форварда в составе «железнодорожников».
На 46-й минуте Кирилл Боженов воспользовался передачей Ильи Кухарчука и сравнял счёт (1:1). На 55-й минуте после подачи Антона Миранчука победный гол забил Владислав Игнатьев. Глушаков вышел на поле во втором тайме.
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