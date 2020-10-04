Сандро Шварц — главный кандидат на пост наставника «Динамо»

Бывший главный тренер «Майнца» Сандро Шварц является главным кандидатом на пост главного тренера «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



«Это кандидат спортивного директора Желько Бувача», — отметил один из источников.

Сандро Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды «красно-белых». Будучи профессиональным футболистом Шварц сыграл за «Майнц» более 100 матчей. Как тренер Шварц также возглавлял ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.

29 сентября «Динамо» подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.