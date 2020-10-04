Сандро Шварц — главный кандидат на пост наставника «Динамо»

Бывший главный тренер «Майнца» Сандро Шварц является главным кандидатом на пост главного тренера «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Это кандидат спортивного директора Желько Бувача», — отметил один из источников.
Сандро Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды «красно-белых». Будучи профессиональным футболистом Шварц сыграл за «Майнц» более 100 матчей. Как тренер Шварц также возглавлял ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.
29 сентября «Динамо» подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.
- 4 октября 2020
-
20:23
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:47
-
19:46
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:25
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:54
-
18:53
-
18:42
-
18:42
-
18:25
-
18:25
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
17:56
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:28
-
17:22
-
17:18
-
17:17
-
17:14
-
17:00
-
16:58
-
16:43