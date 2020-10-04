Мурад Мусаев рассказал о состоянии травмированных игроков «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии травмированных игроков команды.
«У Рамиреса проблемы с приводящей мышцей. По его ощущениям, произошёл надрыв. Завтра сделаем МРТ. Посмотрим, насколько это серьёзно. У Ари есть небольшие мышечные повреждения, которые не дают ему работать в общей группе. Шансы на то, что к матчу с «Рубином» он будет в строю, небольшие, но они есть. Надеюсь, что Вандерсон через неделю вернётся в общую группу. Стоцкому нужно недели две-три, чтобы начать полноценно работать. Повреждение есть и у Петрова. Надеюсь, дней 10 займёт его восстановление.», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
«Краснодар», набрав в 10 турах 15 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «быки» проведут 17 октября на своём поле с «Рубином».
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