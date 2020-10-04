Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохранил лидерство, ЦСКА — третий

В Российской Премьер-Лиге завершились матчи 10-го тура.



Лидер турнирной таблицы чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с московским «Спартаком» со счётом 1:1. Клубы набрали по 21 очку, но «Зенит» занимает 1-е место по дополнительным показателям. На третье место вышел московский ЦСКА (19), на выезде обыгравший екатеринбургский «Урал» (2:0).

Четвёртое место занимает «Сочи» (19), дома добившийся победы в матче с «Ростовом» со счётом 4:2. На пятое место вышел «Локомотив» (18), на своём поле победивший «Химки» (2:1). На шестое место вышло московское «Динамо» (17), которое в родных стенах обыграло «Краснодар» (2:0). «Ростов» (17) — на седьмом месте.

Восьмое место занимает «Краснодар» (15). Девятое — казанский «Рубин» (15), дома сыгравший вничью с «Ахматом» (14), который занимает 10-е место.

11-е место занимает «Урал» (10).12-м идёт тульский «Арсенал», на выезде сыгравший вничью с «Тамбовом» (1:1). «Тамбов» (8) — на 13-м месте. «Химки» (6) занимают 14-е место.

В зоне вылета находятся «Уфа» (6) и «Ротор» (3).