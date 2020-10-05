Овечкин бил в гонг и болел за «Динамо» с женой. Лучшие фото матча с «Краснодаром»
4 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало уверенную победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Вячеслав Грулёв. На 57-й минуте преимущество московского клуба увеличил Даниил Лесовой, которому ассистировал Грулёв.
«Динамо», набрав 17 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (15) — на 8-м месте. Лидером турнира является «Зенит» (21).
Лучшие фото с матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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