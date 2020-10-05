Гунько — о крупном поражении «Ливерпуля»: ох, понимаю
Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Дмитрий Гунько в «инстаграме» отреагировал на поражение «Ливерпуля» от «Астон Виллы» со счётом 2:7.
«Ох, понимаю», — подписал Гунько фото грустящего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Гунько был назначен главным тренером «Химок» 1 августа. Специалист сменил на этом посту уволенного со скандалом Сергея Юрана, однако, был уволен после поражения от «Краснодара» со счётом 2:7 в восьмом туре чемпионата России. К тому моменту «Химки» набрали всего три очка и находились на 15-м месте турнирной таблицы.
«Ливерпуль» — первый за 67 лет чемпион Англии, пропустивший семь мячей в одном матче
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