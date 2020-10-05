Виллаш-Боаш заявил женщине-арбитру, что она «не соответствует необходимому уровню»

Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выразил неудовлетворение работой женщины-судьи в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом» (1:1).

На 19-й минуте встречи арбитр Стефани Фраппар удалила с поля полузащитника «Марселя» Димитри Пайета, который грубо сыграл против соперника (после просмотра видеоповтора), а вскоре после этого команда Виллаш-Боаша получила пенальти в свои ворота. Португалец поспорил с Фраппар, сказав «это вообще не пенальти, вы не соответствуете необходимому уровню». За это высказывание Виллаш-Боаш получил жёлтую карточку.

Стефани Фраппар была главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» в 2019 году. Та встреча завершилась победой «Ливерпуля» в серии пенальти.