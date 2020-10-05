Виллаш-Боаш заявил женщине-арбитру, что она «не соответствует необходимому уровню»
Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выразил неудовлетворение работой женщины-судьи в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом» (1:1).
На 19-й минуте встречи арбитр Стефани Фраппар удалила с поля полузащитника «Марселя» Димитри Пайета, который грубо сыграл против соперника (после просмотра видеоповтора), а вскоре после этого команда Виллаш-Боаша получила пенальти в свои ворота. Португалец поспорил с Фраппар, сказав «это вообще не пенальти, вы не соответствуете необходимому уровню». За это высказывание Виллаш-Боаш получил жёлтую карточку.
Стефани Фраппар была главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» в 2019 году. Та встреча завершилась победой «Ливерпуля» в серии пенальти.
«Лион» и «Марсель» не выявили победителя в матче Лиги 1
- 5 октября 2020
-
04:55
-
04:44
-
04:34
-
04:02
-
03:45
-
03:28
-
03:18
-
03:05
-
02:43
-
02:31
-
01:56
-
01:36
-
00:59
-
00:55
-
00:31
-
00:28
-
00:20
-
00:09
-
00:03
- 4 октября 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:26
-
23:18
-
23:14
-
23:09
-
23:04
-
22:51
-
22:48
-
22:47
-
22:38
-
22:26
-
22:26
-
22:20
-
22:13
Партнерский контент