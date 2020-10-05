«Ман Сити» отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Тоттенхэма» со счётом 1:6
Пресс-служба «Манчестер Сити» не прошла мимо поражения «Манчестер Юнайтед». Накануне, 4 октября, «красные дьяволы» на своём поле разгромно проиграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.
«Горожане» ретвитнули пост «шпор» и сопроводили его эмодзи рукопожатия.
Напомним, «Манчестер Сити» также доводилось побеждать «Манчестер Юнайтед» на его поле со счётом 6:1. В октябре 2011 года «горожане» под руководством Роберто Манчини разгромили команду сэра Алекса Фергюсона. В тот день дублями отметились Марио Балотелли и Эдин Джеко, а ещё по голу забили Серхио Агуэро и Давид Сильва. «Красные дьяволы» ответили лишь точным ударом Даррона Флетчера.
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Потрясающий матч с семью голами и спорным удалением.
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