«Ман Сити» отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Тоттенхэма» со счётом 1:6

Пресс-служба «Манчестер Сити» не прошла мимо поражения «Манчестер Юнайтед». Накануне, 4 октября, «красные дьяволы» на своём поле разгромно проиграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.



«Горожане» ретвитнули пост «шпор» и сопроводили его эмодзи рукопожатия.

Напомним, «Манчестер Сити» также доводилось побеждать «Манчестер Юнайтед» на его поле со счётом 6:1. В октябре 2011 года «горожане» под руководством Роберто Манчини разгромили команду сэра Алекса Фергюсона. В тот день дублями отметились Марио Балотелли и Эдин Джеко, а ещё по голу забили Серхио Агуэро и Давид Сильва. «Красные дьяволы» ответили лишь точным ударом Даррона Флетчера.

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