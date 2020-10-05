Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ман Сити» отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Тоттенхэма» со счётом 1:6

«Ман Сити» отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Тоттенхэма» со счётом 1:6
Футбол / Англия 0

Пресс-служба «Манчестер Сити» не прошла мимо поражения «Манчестер Юнайтед». Накануне, 4 октября, «красные дьяволы» на своём поле разгромно проиграли «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

«Горожане» ретвитнули пост «шпор» и сопроводили его эмодзи рукопожатия.

Напомним, «Манчестер Сити» также доводилось побеждать «Манчестер Юнайтед» на его поле со счётом 6:1. В октябре 2011 года «горожане» под руководством Роберто Манчини разгромили команду сэра Алекса Фергюсона. В тот день дублями отметились Марио Балотелли и Эдин Джеко, а ещё по голу забили Серхио Агуэро и Давид Сильва. «Красные дьяволы» ответили лишь точным ударом Даррона Флетчера.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2020/2021

Моуринью унизил «МЮ» на его поле. Одним из лучших был несостоявшийся спартаковец
Потрясающий матч с семью голами и спорным удалением.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020