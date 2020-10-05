France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории

Французское издание France Football номинировало легендарного голкипера московского «Динамо» Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории.



Издание запустило голосование, с помощью которого планируется составить «команду мечты». На каждую позицию предложен список из 10 кандидатов. Наряду с Яшиным в число претендентов на звание лучшего голкипера попали Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия). Издание опросит 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю.



Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. В составе национальной команды стал чемпионом Европы в 1960 году.

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