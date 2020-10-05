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«Тоттенхэм» отдал Райана Сесеньона в аренду «Хоффенхайму»

«Тоттенхэм» отдал Райана Сесеньона в аренду «Хоффенхайму»
Футбол / Англия 0

«Хоффенхайм» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Райана Сесеньона.

20-летний английский футболист будет выступать за немецкий клуб на правах аренды, рассчитанной до лета 2021 года. За команду из Зинсхайма Сесеньон будет выступать под 17-м номером.

«Хоффенхайм» известен успешной работой с молодыми футболистами и их развитием. Надеюсь, что этот переход принесёт мне опыт выступления в одной из лучших лиг в мире. Я также с нетерпением жду матчей в еврокубках», — сказал Райан.

Сесеньон перешёл в «Тоттенхэм» из «Фулхэма» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 27 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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