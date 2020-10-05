«Тоттенхэм» отдал Райана Сесеньона в аренду «Хоффенхайму»

«Хоффенхайм» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Райана Сесеньона.



20-летний английский футболист будет выступать за немецкий клуб на правах аренды, рассчитанной до лета 2021 года. За команду из Зинсхайма Сесеньон будет выступать под 17-м номером.



«Хоффенхайм» известен успешной работой с молодыми футболистами и их развитием. Надеюсь, что этот переход принесёт мне опыт выступления в одной из лучших лиг в мире. Я также с нетерпением жду матчей в еврокубках», — сказал Райан.



Сесеньон перешёл в «Тоттенхэм» из «Фулхэма» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 27 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Депай переходит в «Барселону», Кавани — в «МЮ». Закрытие трансферного окна в Европе. LIVE! Все самые значимые сделки «на флажке» — здесь.