«Тоттенхэм» отдал Райана Сесеньона в аренду «Хоффенхайму»
«Хоффенхайм» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Райана Сесеньона.
20-летний английский футболист будет выступать за немецкий клуб на правах аренды, рассчитанной до лета 2021 года. За команду из Зинсхайма Сесеньон будет выступать под 17-м номером.
«Хоффенхайм» известен успешной работой с молодыми футболистами и их развитием. Надеюсь, что этот переход принесёт мне опыт выступления в одной из лучших лиг в мире. Я также с нетерпением жду матчей в еврокубках», — сказал Райан.
Сесеньон перешёл в «Тоттенхэм» из «Фулхэма» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 27 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
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