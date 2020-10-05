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Директор «Чертаново»: Глушенков так хочет играть, что готов вернуться к нам в аренду

Директор «Чертаново»: Глушенков так хочет играть, что готов вернуться к нам в аренду
Футбол / РПЛ 0

Директор клуба и академии «Чертаново» Николай Ларин в шуточной форме прокомментировал восстановление после травмы нападающего «Спартака» Максима Глушенкова.

«Макс Глушенков идёт на поправку. Говорит, что так хочет играть, что даже готов уйти в аренду в „Чертаново“ и помочь родному клубу не вылететь из ФНЛ в ПФЛ», — написал Ларин в «Твиттере».

Игрок молодёжной сборной России получил травму колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной Польши (0:1).

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.

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