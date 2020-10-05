Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер 18-летнего форварда «Аталанты» за € 30 млн

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер 18-летнего форварда «Аталанты» за € 30 млн
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о переходе нападающего Амада Траоре, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

К манкунианцам 18-летний футболист из Кот-д’Ивуара присоединится в январе 2021 года. Это связано с трудностями в получении разрешения на работу в Англии. За Амада «красные дьяволы» заплатят итальянскому клубу € 30 млн плюс бонусы.

Траоре является воспитанником «Аталанты», а за основную команду бергамасков выступает с 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, суммарно проведя на поле 24 минуты и забив 1 гол. В нынешней кампании форвард не сыграл ни одной встречи в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед», набрав 3 очка в трёх турах, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Депай переходит в «Барселону», Кавани — в «МЮ». Закрытие трансферного окна в Европе. LIVE!
Все самые значимые сделки «на флажке» — здесь.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020