Месси и Суарес вместе прибыли в аэропорт, чтобы отправиться в расположение своих сборных

Бывшие одноклубники Лионель Месси и Луис Суарес вместе прибыли в аэропорт Барселоны, чтобы отправиться в расположение своих сборных для участия в отборочных матчах чемпионата мира.

Видео доступно в «твиттере» El Golazo de Gol.

Сборной Аргентины предстоит провести в ближайшее время два матча — с командами Эквадора (9 октября) и Боливии (13 октября). Сборная Уругвая также проведёт две встречи — со сборной Чили (9 октября) и Эквадора (14 октября).



Месси и Суарес вместе играли в «Барселоне» с 2014 по 2020 год. 33-летний уругвайский форвард перешёл в нынешнее трансферное окно в мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.