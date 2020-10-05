«Ювентус» объявил о переходе Де Шильо в «Лион» на правах аренды
«Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе защитника Маттиа Де Шильо в «Лион» на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Де Шильо перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне защитник принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с туринским клубом действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к Де Шильо со стороны «Ромы» и «Пари Сен-Жермен».
«Лион» набрал 7 очков в шести матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований является «Ренн» (14).
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