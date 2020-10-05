Сергей Прядкин допустил возможность закрытия трибун на матчах РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин допустил возможность закрытия трибун на матчах чемпионата России в Москве из-за эпидемиологической ситуации.

«Мы убеждены, что болельщики — это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.

К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями — в наших общих интересах", — приводит слова Прядкина ТАСС.