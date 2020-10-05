«Бешикташ» отказался от подписания Манджукича, которым интересовался «Локомотив»

Руководство стамбульского «Бешикташа» приняло решение не подписывать хорватского нападающего Марио Манджукича, утверждает TRT Sport.
По данным источника, футболист хотел подписать с турецким клубом двухлетний контракт с зарплатой € 2,5 млн, а также подписной бонус в размере € 3 млн. Такие условия не устроили «Бешикташ».
В настоящее время 34-летний хорват является свободным агентом. Сообщалось, что форвардом интересуется московский «Локомотив».
Зимой Марио Манджукич на правах свободного агента присоединился к «Аль-Духайлю», подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». За сборную Хорватии Манджукич сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.
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