Куман: мы хотим, чтобы Депай перешёл в «Барселону», и он тоже этого хочет

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман признался, что рассчитывает на переход нападающего «Лиона» Мемфиса Депая в каталонский клуб.
«Мы хотим, чтобы Мемфис перешёл в „Барселону“, и он тоже этого хочет. Он отличный футболист, который может играть и на позиции нападающего, и на позиции левого вингера. У Мемфиса есть сила, он умеет контролировать мяч, побеждает в единоборствах и демонстрирует высокие результаты. Мы наладили контакт в сборной Нидерландов, и я думаю, что это может сработать в клубе», — приводит слова Кумана NOS.nl.
Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В сезоне-2019/2020 игрок вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Франции 26-летний форвард провёл за «Лион» 6 матчей, забил 4 мяча.
- 5 октября 2020
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