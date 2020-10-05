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Орлов: претензии Тедеско к судьям выглядят несерьёзно

Орлов: претензии Тедеско к судьям выглядят несерьёзно
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

«Тедеско сказал про Ловрена, что тот постоянно падал. А журналисты сосчитали, сколько раз на самом деле упал Ловрен. Выяснилось, что один раз он, может, и упал случайно, а в остальных случаях его сбивали спартаковцы.

Тренер «Спартака» непоследователен. Но он молодой человек, ему 35 лет, он живёт эмоциями. Думаю, то, что Тедеско говорит сразу после матча, на следующее утро он уже не повторит. Выглядит всё несерьёзно — эти его претензии к судьям. Мяч уходит за пределы поля, а он хватает его и даёт своему игроку. Судья показывает флажком в другую сторону. Тедеско сразу: „Как так?!“ Дают повтор, и там видно, что мяч ушёл от игрока „Спартака“, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Тедеско: каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Любой контакт — свободный удар
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