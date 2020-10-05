«Севилья» купила нападающего сборной Марокко
Марокканский нападающий «АЗ Алкмар» Уссама Идрисси перешёл в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
«Севилья» заплатила за форварда € 12 млн. 24-летний футболист подписал с севильским клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2025 года.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Севильи».
Идрисси перешёл в «АЗ Алкмар» летом 2018 года из «Гронингена». Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне марокканец принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов (25 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки.
«Севилья», набрав в трёх матчах 7 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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