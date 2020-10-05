«Это беспредел. Нобоа нужно было удалять». Арбитр Федотов — о матче «Сочи» — «Ростов»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (4:2).
«Кульминацией встречи, конечно, стал момент Нобоа — Норманн. Во-первых, я не понял карточку Карпину — главный тренер «Ростова» просто спросил у резервного, за что показали жёлтую, причём спросил спокойно. Я этого не понимаю! А вторая жёлтая — Норманна хотели поймать и удалить. Нобоа следовало удалять за прыжок в ноги сзади без попытки сыграть в мяч — ноги прямые, шипы, это агрессивное поведение. Норманн понимал, что это специально, побежал на Нобоа, но успокоился! Турбин успел его отсечь, мог показать только жёлтую Нобоа, и все бы поняли, что он делает. Но нет, он удаляет Норманна.
Это просто беспредел, в матче с «Сочи» арбитр просто уничтожил «Ростов» и Карпина. У меня ощущение, что Турбин ждал, когда удалить Норманна — он же не сразу жёлтые давал, а доставал карточку через какое-то время, ходил, думал там. Оценка Турбина — 7,7», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 5 октября 2020
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