Диего Перотти, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Фенербахче»

Пресс-служба стамбульского «Фенербахче» на официальном сайте объявила о переходе аргентинского полузащитника римской «Ромы» Диего Перотти.

Турецкий клуб заполучил футболиста на правах свободного агента. Перотти подписал с «Фенербахче» соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года с опцией продления ещё на один год. Сообщалось, что 32-летним хавбеком интересовался московский «Спартак».

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Фенербахче».

Перотти перешёл в «Рому» в феврале 2016 года из «Дженоа» на правах аренды за € 1 млн. Спустя полгода римский клуб выкупил трансфер аргентинца. Сумма трансфера составила € 9 млн. В прошлом сезоне в 21 матче чемпионата Италии забил пять мячей (четыре — с пенальти) и отдал три результативные передачи.